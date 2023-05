Riforme, Del Barba (IV): bicameralismo come oggi non funziona

Roma, 10 mag. (askanews) – “Questo sistema di bicameralismo perfetto non funziona, gli ultimi dieci anni di attività parlamentare lo dimostrano. Serve

rafforzare il governo e il presidente del consiglio per dare stabilità ai governi così da dare il tempo alla politica di programmare e alle aziende di investire. Le riforme costituzionali non saranno sexy per l’opinione pubblica ma sono

necessarie al Paese”, lo ha detto l’On. Mauro Del Barba, Segretario Commissione Finanze, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. E sul carovita, tema della puntata, ha detto: “La reazione della

BCE è normale in questi casi, ma questa inflazione è diversa dalle altre. L’aumento del costo dell’energia è la causa principale dei rincari, dalle bollette ai prodotti. Per uscire da questa situazione, diminuire il debito pubblico e allentare la pressione fiscale, dovremmo dimostrare ai mercati che siamo un

paese in grado di crescere e investire sul futuro. In questo senso la sfida del PNRR è cruciale e non possiamo fallirla e quanto sta accadendo in questi giorni sul MES è un campanello d’allarme che ci preoccupa seriamente”.