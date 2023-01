Riforme: Donzelli (Fdi), 'dialogo con opposizioni ma non avranno potere ...

(Adnkronos) – "Certamente non gli mettiamo il potere di veto. Noi cerchiamo il dialogo con chiunque, ma poi andiamo avanti per il bene del Paese". Questa la risposta dell'on. Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, alla domanda se le riforme andranno avanti anche nel caso l'opposizione non si sedesse al tavolo di confronto.