Riforme: +Europa a Casellati, 'eleggere Assemblea costituente alle Europee'

Roma, 26 gen (Adnkronos) – "Abbiamo avanzato un elemento di metodo, non si tratta di arrivare al presidenzialismo purchè sia ma di mettere mano complessivamente alla Costituzione".

Lo ha detto Benedetto Della Vedova dopo l'incontro tra +Europa e il ministro Elisabetta Casellati sulle riforme istituzionali.

"Una maggioranza in Parlamento, che è minoranza nel Paese, difficilmente potrà arrivare a meta con una riforma complessiva e non con bandierine -ha spiegato il segretario +Europa, che era accompagnato dal deputato Riccardo Magi-. Abbiamo proposto alla Casellati di considerare la possibilità di eleggere una Assemblea costituente contestualmente alle prossime elezioni europee, su base proporzionale, per lavorare un anno e consentire comunque di arrivare a fine legislatura con una riforma costituzionale".

Magi, da parte sua, ha spiegato: "Questo Parlamento è frutto di una legge elettorale fortemente distorsiva, gli atti costituzionali vanno fatti da una assemblee realmente rappresentative del Paese, quindi elette con un sistema proporzionale. I tempi ci sarebbero e ci sarebbe anche la solennità adeguata a delle riforma complessive. Non ci piace questo approccio a pezzetti, in cui tutto debba corrispondere a uno scambio nella maggioranza tra presidenzialismo e autonomia differenziata.

Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione su questo".