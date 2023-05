Home > Askanews > Riforme, +Europa: serve commissione ad hoc eletta con proporzionale Riforme, +Europa: serve commissione ad hoc eletta con proporzionale

Roma, 9 mag. (askanews) – “L’attuale maggioranza ha conseguito il 43 per cento dei consensi alle ultime elezioni che si è tradotto in oltre il 60 per cento dei seggi grazie a una legge che farebbe impallidire la legge truffa del ’53. Questo è il motivo che ci ha portato subito a porre la questione della democrazia e a chiedere fin da gennaio alla ministra Casellati che il percorso fosse l’elezione di una commissione ad hoc con il metodo proporzionale contestualmente alle elezioni europee”. Così Riccardo Magi, segretario di Più Europa, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni e i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, sulle riforme istituzionali a Montecitorio. “Secondo questo ragionamento anche l’eventualità della strada di una commissione bicamerale a nostro avviso dovrebbe essere parametrata sui risultati proprozionali perché la legge elettorale è distorsiva e quando si tratta di riforme della forma di governo si dovrebbe ragionare con criteri proporzionali”, ha aggiunto Magi.

