Riforme: Fazzolari, 'se Fdi l'avesse fatta sola sarebbe stata più incisiva'**

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Sulla norma anti-ribaltone prevista dal ddl Casellati "non è vero che siamo scettici, ma se avessimo fatto una riforma noi" di Fdi "avremmo fatto una riforma molto più incisiva", che avrebbe puntato "al presidenzialismo. Il nostro obiettivo non è una battaglia ideologica ma rimettere al centro sovranità e dare stabilità al Paese". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ospite di Porta a Porta nella puntata che andrà in onda questa sera.