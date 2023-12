Riforme: Fini, 'obiettivo premierato è nuova Repubblica? Non ci trovo nulla di male'**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Gianfranco Fini dice di non "riconoscersi in chi dice a priori 'no'" e che il premierato di Giorgia Meloni "è una sfida positiva". Al seminario sulle riforme a Montecitorio, l'ex-presidente della Camera osserva: "La Costituzi...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Gianfranco Fini dice di non "riconoscersi in chi dice a priori 'no'" e che il premierato di Giorgia Meloni "è una sfida positiva". Al seminario sulle riforme a Montecitorio, l'ex-presidente della Camera osserva: "La Costituzione non è un totem intoccabile, la seconda parte della Costituzione è stata più volte modificata. Allora perchè non pensare di riformare anche la forma stato e di governo?".

"Si è pensato al premierato. Ed è una sfida il fatto che possa essere inserito positivamente in Italia. Non mi riconosco nella critica a priori di chi dice 'no'. Se l'obiettivo della maggioranza è quello di dar vita a una nuova Repubblica, non ci trovo nulla di male. A condizione che siano salvaguardati principi e valori e che ci sia un'organicità".