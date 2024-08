Riforme: Fontana, 'referendum su premierato? Se Paese si spacca non è prima volta'

Riforme: Fontana, 'referendum su premierato? Se Paese si spacca non &egr...

Riforme: Fontana, 'referendum su premierato? Se Paese si spacca non &egr...

Roma, 2 ago (Adnkronos) - "Non sarebbe una prima volta che in un referendum il Paese si spacca in due. Mi stupirei del contrario. Il referendum è previsto dalla Costituzione, è importante che i cittadini si possano esprimere, è il bello della democrazia". Lo ha detto L...