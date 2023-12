Riforme: Fornaro (Pd), 'La Russa getta la maschera, il vero obiettivo è Mattarella'

Roma, 18 dic (Adnkronos) – "Oggi il Presidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, ha gettato la maschera e indicato qual è il vero obiettivo della riforma del premierato: ridurre gli attuali poteri del Presidente della Repubblica, nonostante la stragrande maggioranza degli italiani, come testimoniano i sondaggi, abbia a più riprese dimostrato di avere piena fiducia dell’operato del Quirinale". Lo dice Federico Fornaro, componente della commissione Affari costituzionali della Camera e dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd a Montecitorio.

"Ragione in più dunque per contrastare in Parlamento e se sarà necessario con il referendum il premierato in salsa meloniana, pensato non certo per rispondere ai bisogni dell’Italia, ma piuttosto per demolire alla fondamenta la repubblica parlamentare e provare a limitare l’azione istituzionale di Mattarella, costantemente ancorata al pieno rispetto degli equilibri sanciti dalla nostra Costituzione”, aggiunge Fornaro.

.