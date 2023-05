Riforme: Foti (Fdi), 'con elezione diretta presidente consiglio centralità a elettori'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Noi vogliamo dare centralità agli elettori e l’elezione diretta” del presidente del Consiglio “è uno dei modi per farlo. Può essere il semipresidenzialismo, il presidenzialismo, non esistono ricette uguali per tutti, ad esempio...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – "Noi vogliamo dare centralità agli elettori e l’elezione diretta” del presidente del Consiglio “è uno dei modi per farlo. Può essere il semipresidenzialismo, il presidenzialismo, non esistono ricette uguali per tutti, ad esempio lo stesso presidenzialismo trova forme e declinazioni diverse negli Stati dove vige". Così in una intervista al Tempo, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti.