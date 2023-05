Riforme: Grillo, 'stabilità dei governi serve ai cittadini, non solo alla politica' (2)

(Adnkronos) - Nell'articolo rilanciato dal fondatore e garante del M5S, si dice no al presidenzialismo e altre riforme 'forti'. "Sicuramente - scrive infatti Improta -, non bisogna pensare a riforme sconvolgenti come presidenzialismo e affini. Piuttosto, occorre pensare a corrett...

(Adnkronos) – Nell'articolo rilanciato dal fondatore e garante del M5S, si dice no al presidenzialismo e altre riforme 'forti'. "Sicuramente – scrive infatti Improta -, non bisogna pensare a riforme sconvolgenti come presidenzialismo e affini. Piuttosto, occorre pensare a correttivi del parlamentarismo come la sfiducia costruttiva, le leggi anti-defezione, il superamento del bicameralismo perfetto, la fiducia al governo da parte del Parlamento in seduta comune. Al nostro paese servono governi stabili perché è necessario avere una maggiore partecipazione dei cittadini, e per ottenere ciò è utile creare nel sistema politico degli strumenti che facilitino quella che gli scienziati politici chiamano 'blame attribution', pratica sfavorita dalla presenza di linee di accountability sfumate, come sono attualmente in Italia".