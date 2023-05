Le parole di Giorgia Meloni alla vigilia dell'incontro per le Riforme istituzionali non lasciano spazio a dubbi: l'avviso alle opposizioni

La serie di incontri per le Riforme istituzionali inizierà alle 12:30 di oggi a Montecitorio. Il calendario è serratissimo e i primi a confrontarsi con la premier saranno gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni, nel frattempo, avvisa tutti: “Ho il mandato per fare le riforme.”

Incontro Riforme istituzionali, Meloni sulle opposizioni: “Niente aventini”

La leader di Fratelli d’Italia è intervenuta dal palco di Ancona alla vigilia di uno degli appuntamenti principali dei suoi primi sei mesi come presidente del Consiglio dei Ministri. Meloni, infatti, ha tutta l’intenzione di portare avanti l’idea del proprio partito sulle Riforme istituzionali. Il tema principale è quello del presidenzialismo, punto su cui la maggioranza non ha intenzione di fare passi indietro. La premier ha parlato dal palco e ha ribadito con sicurezza le sue intenzioni: “Voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio perchè ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato: voglio dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il Palazzo, ma legare chi governa al consenso popolare. Non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori.”

Il calendario degli incontri

Come anticipato, i primi a sedersi al tavolo con Giorgia Meloni saranno i pentastellati (dalle 12:30 alle 14). Seguirà poi, nell’intramezzo, il gruppo per le Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche. Dalle 15:15 toccherà ad Azione – Italia Viva – Renew Europe, mentre un’ora più tardi sarà ricevuta la ricevuta la Componente +Europa. Dalle 17:30 partirà l’incontro con il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, per poi finalmente chiudere con la delegazione del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista.