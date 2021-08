Riforme: Letta, 'chiedo a forze politiche impegno su stop cambi casacca e scelta parlamentari'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Da quando sono segretario del Pd non ho mai avuto un momento per dialogare un tavolo come questo, purtroppo tutto al maschile, tranne Giorgia Meloni. Il nostro è un paese che resta troppo maschilista in politica. E' una questione di democrazia".

Così Enrico Letta al Meeting con i leader di M5S, Lega, Fi, Fdi, Iv, Nci.

"Dobbiamo essere onesti: la nostra democrazia è malata perché un Paese che si trova ad avere in una legislatura 3 governi in 3 anni con 3 maggioranze diverse non è un Paese che ha una democrazia sana. Tutti abbiamo responsabilità in questa vicenda. Inoltre questa è la legislatura in cui più di 200 parlamentari hanno cambiato partito: non è possibile che si continui in questo modo.

Il trasformismo toglie forza a cittadini elettori. Io chiedo a tutti di cambiare".

Ed inoltre "i cittadini devono poter scegliere il proprio parlamentare e non vederselo imposto. E questo è un tema che ci riguarda tutti. Da parte nostra c'è la disponibilità a cambiare questa stortura".