Riforme: Lollobrigida, 'bene calendarizzazione pdl Meloni su presidenzialismo'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Bene la calendarizzazione per martedì 10 maggio della pdl Meloni per l'elezione diretta del presidente della Repubblica, una storica battaglia di Fratelli d'Italia e della Destra italiana". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

"Oltre che una grande opportunità per la nostra Nazione, sarà l'occasione per mettere definitivamente alla prova dei fatti tutte quelle forze politiche che in questi mesi, almeno a parole, si sono dimostrate favorevoli ad una svolta presidenzialista, a tre mesi dal teatrino al quale il popolo italiano ha assistito. È arrivato il momento che tutti prendano una posizione chiara".