Riforme: Lupi, 'finalmente una democrazia decidente'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "La riforma costituzionale dà finalmente la possibilità ai cittadini di scegliere il presidente del Consiglio e di sapere che chi vince governerà per cinque anni e chi perde sarà all’opposizione. Non si toccherà il ruolo del Presidente della Repubblica -garante della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale- e ovviamente ci saranno i dovuti contrappesi per valorizzare ancor di più ruolo del Parlamento, che non può essere mero passacarte della decretazione d’urgenza. Con questa riforma avremo finalmente una 'democrazia decidente' che è una necessità per il Paese”. Lo afferma il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.