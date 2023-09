Riforme: Magi, 'opposizioni si uniscano contro premierato modello Orban'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Possiamo anche avviare una discussione su altri modelli ma sarebbe una discussione teorica e astratta di fronte all’iniziativa del cosiddetto ‘premierato’ che sta portando avanti il governo Meloni. Le opposizioni devono innanzitutto denunciare il fatto che la volontà del Governo di riformare la Costituzione risponde soltanto alla pulsione illiberale di questa destra, che vuole trasformare il nostro ordinamento accentrando il potere nell’esecutivo sul modello ungherese di Victor Orban. Su questo c’è da sperare che le opposizioni siano compatte e intransigenti”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Peraltro è emblematico che nessuno parli dello stato di salute della nostra democrazia, come se fossimo di fronte solamente a una questione ‘gestionale’ del potere esecutivo: per +Europa, prima di avventurarsi in una riforma che rafforzi i poteri del premier, si dovrebbe invece discutere della necessità di dare al paese una legge elettorale che rispetti davvero le scelte cittadini; dell’urgenza di ridare forza al parlamento violato dall’abuso ormai inarrestabile della decretazione d’urgenza; della necessità di rafforzare l’istituto referendario e le altre forme di partecipazione popolare per rivitalizzare il circuito democratico, anche attraverso le firme digitali; della necessità di una legge che regoli democraticamente la vita dei partiti. Anche su questo – conclude Magi – le opposizioni dovrebbero essere compatte”.