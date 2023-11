Riforme: Magi, 'Salvini non ha credibilità democratica per cambiare Carta'

Riforme: Magi, 'Salvini non ha credibilità democratica per cambia...

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Salvini è grottesco. Oggi va in piazza 'in difesa dell’Occidente e delle libertà'. Ieri, invece, stringeva alleanze con il partito di Putin Russia Unita, andava davanti al Cremlino con la maglietta di Putin, e per Putin avrebbe ceduto due Mattarella e mezzo. Ha anche detto che in Corea del Nord non si vive così male. Nel mezzo, le continue vessazioni del suo partito alle persone Lgbti+ e alle famiglie arcobaleno, le politiche leghiste contro le donne, le persecuzioni ideologiche contro ogni tipo di minoranza. Con quale credibilità democratica oggi Salvini viene a proporci questo scempio della riforma costituzionale?”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Il disegno della destra è chiaro: destrutturare l’assetto costituzionale del nostro Paese con la pericolosa farsa del premierato all’italiana e con l’autonomia differenziata", dunque "i poteri nelle mani di una sola persona, il parlamento ridotto a passacarte il Presidente della Repubblica spogliato del ruolo di Garante della Costituzione e un Paese spaccato in due per i capricci autonomisti di Salvini e dei governatori del nord leghisti”, conclude Magi.