Riforme: Mattarella, 'mie considerazioni generali, sistemi voto non allontanino elettori'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Nell'intervento alle Settimane sociali dei cattolici in Italia, all'inizio del mese "ho -intenzionalmente- espresso considerazioni concrete ma sul piano generale, dei principi, senza alcun trasferimento a temi del confronto politico attuale. E non è il caso di farlo qui. Il mio riferimento alla correttezza e nitidezza dei sistemi elettorali muoveva –oltre che dall’inderogabile necessità di piena democraticità– dalla alta preoccupazione delle crescenti astensioni dal voto, invitando a chiedersi se una delle sue ragioni non sia la disaffezione provocata dalla percezione dalla eccessiva limitazione delle scelte effettivamente affidate agli elettori". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio.