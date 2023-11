Riforme: Meloni, 'enorme rivoluzione, non serve a me ma serve all'Italia'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Sulla nomina e revoca dei ministri, già oggi il Presidente della Repubblica dà l'incarico e quando il presidente incaricato arriva con una lista c'è una presa di responsabilità. Ma anche qui, è una scelta fatta per andare incontro" alle opposizioni, "ma se anche questo volessero rafforzarlo, io non sarei contraria. Per me le priorità sono garantire i due obiettivi che ho premesso, dopodiché abbiamo fatto la scelta più aperta per arrivare a un obiettivo che è fare una enorme rivoluzione: non è una cosa che serve a me, ma all'Italia". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.