Riforme: Meloni, 'è la volta buona, cittadini con il voto ci hanno chiesto di realizzarle'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "E' la volta buona? Confido di sì. Nel senso che non credo che stiamo facendo altro rispetto a quello che i cittadini ci hanno chiesto di fare. Erano obiettivi portanti del programma. Vuoi tu scegliere chi governa la nazione e che possa farlo per 5 anni? Vuoi dire basta alle maggioranze variabili, ai governi tecnici, ai ribaltoni, al trasformismo?". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm. Ora "la parola passa al Parlamento e se non sarà sufficiente, ai cittadini. Penso che non sarà difficile rispondere a queste domande e quindi sono abbastanza fiduciosa".