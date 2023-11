Riforme: Meloni, 'lavoriamo per ampio consenso in Parlamento, sennò parola a italiani'

Riforme: Meloni, 'lavoriamo per ampio consenso in Parlamento, senn&ograv...

Roma, 7 nov (Adnkronos) – "Il Parlamento è sovrano. Abbiamo sottoposto un'ipotesi di riforma che rispetta la sensibilità diffusa delle forze politiche e degli italiani, ma se poi le Camere decideranno di apportare modifiche che reputa migliorative ne prenderemo atto". Lo dice Giorgia Meloni al 'Messaggero' parlando del presidenzialismo.

"Noi lavoreremo affinché in Parlamento questa riforma abbia il più ampio consenso possibile e raggiunga la maggioranza dei due terzi. Ma se non ci riusciremo, saranno gli italiani ad esprimersi con il referendum. Noi ci limiteremo a spiegare come, secondo noi, questa riforma possa essere in grado di migliorare il futuro della Nazione. Gli italiani decideranno cosa sia meglio e se andrà fatta o meno. Noi siamo solo uno strumento per realizzare quello che loro ci hanno detto di fare un anno fa. Gli italiani hanno e avranno sempre l'ultima parola", spiega la premier.