Riforme: Meloni, 'mai più maggioranze arcobaleno per programmi mai votati'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Nella riforma costituzionale "viene prevista una norma antiribaltone", per cui il presidente del Consiglio eletto "può essere sostituito da un parlamentare della maggioranza solo per realizzare le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio eletto. Può accadere una sola volta: fine dei Governi tecnici, dei ribaltoni, delle maggioranze arcobaleno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. La riforma prevede poi "l'abolizione dei senatori a vita" ad eccezione degli ex Presidenti della Repubblica e di quelli in carica. Una decisione, ha spiegato la premier, in linea con la riduzione del numero dei parlamentari.