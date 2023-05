Riforme, Meloni: non abbiamo una proposta pre-confezionata

Riforme, Meloni: non abbiamo una proposta pre-confezionata

Roma, 9 mag. (askanews) – “Tra gli obiettivi del programma della maggioranza c’è la riforma delle istituzioni della Repubblica per garantire due obiettivi irrinunciabili: la stabilità governi e delle legislature e il rispetto del voto dei cittadini. Su questi obiettivi abbiamo avviato una interlocuzione con le forze di opposizione per capire se vi fosse convergenza tra i tanti sistemi e capire quale fosse, tra i tanti possibili, quello che puà immaginare una convergenza più ampia, noi non abbiamo proposto una nostra soluzione pre-confezionata”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della giornata di consultazioni con le opposizioni sulle riforme.

La giornata di dialogo è stata proficua e molto interessante – ha aggiunto la premier – le posizioni erano molto molto variegate tra loro, passando di delegazione in delegazione, ora cerchiamo di elaborare una nostra proposta che tenga conto delle valutazioni che sono state fatte”.