Riforme: Meloni, 'pagato anche su crescita instabilità sistema, noi coraggio di cambiare'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Nei primi venti anni di questo millennio fino all'arrivo del Covid la Francia ha avuto 4 Presidenti della Repubblica, la Germania 3 Cancellieri, l'Italia 8 presidenti del Consiglio che hanno presieduto 11 governi diversi. Nello stesso periodo Francia e Germania sono cresciute di più del 20%, l'Italia meno del 4. Allora o diciamo che i politici italiani sono più scarsi di quelli francesi e tedeschi, e io francamente non lo penso, o dobbiamo fare i conti sul fatto che qualcosa non ha funzionato nel sistema italiano". Questa "endemica debolezza" l'"abbiamo pagata cara", anche perché "quando i governi cambiano continuamente nessuno a livello internazionale si fida e si perdono molte occasioni". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea nazionale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa.

"In questi 75 anni sono cambiati i protagonisti, le leggi elettorali, i partiti, però l'instabilità è rimasta sempre la stessa. L'unica cosa che non è mai cambiata è la base del sistema, cioè la Costituzione, ed è qui che ora abbiamo avuto il coraggio di intervenire, per questo abbiamo varato la riforma costituzionale".