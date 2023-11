Riforme: Meloni, 'poteri Colle inalterati, se correttivi in Parlamento vedremo'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Nella riforma costituzionale approvata dal Cdm la settimana scorsa "abbiamo voluto lasciare inalterati i poteri del presidente della Repubblica come elemento di garanzia assoluta. Se oggi andassi da lui chiedendogli di revocare un ministro che dà problemi, credo che non incontrerei resistenze. A maggior ragione non le incontrerebbe un presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo. Se poi nella discussione parlamentare si vorranno introdurre dei correttivi, vedremo". Lo dice la premier Giorgia Meloni nel libro, in uscita oggi, 'Il rancore e la speranza', di cui il Corriere della Sera ha pubblicato alcuni stralci.