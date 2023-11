Riforme: Meloni, 'rivoluzione che ci porta nella Terza Repubblica'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Sono molto fiera di questa riforma, confido in un consenso ampio in Parlamento, altrimenti chiederemo agli italiani" andando avanti "con il referendum. Noi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, mettiamo gli italiani davanti a una grande rivoluzione" ch...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Sono molto fiera di questa riforma, confido in un consenso ampio in Parlamento, altrimenti chiederemo agli italiani" andando avanti "con il referendum. Noi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, mettiamo gli italiani davanti a una grande rivoluzione" che "ci porta nella Terza Repubblica". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.