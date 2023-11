Riforme: Meloni, 'se c'è nuovo premier non cambia visione né linea politica'**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - La costituzionalizzazione del programma c'è perchè non si "può cambiare la visione di un governo", è un "lavoro che si può fare solo in continuità rispetto al presidente eletto", se c'è un nuovo...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – La costituzionalizzazione del programma c'è perchè non si "può cambiare la visione di un governo", è un "lavoro che si può fare solo in continuità rispetto al presidente eletto", se c'è un nuovo premier "garantisce che in ogni caso non si cambi linea politica nell'arco del quinquennio". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm.