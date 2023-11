Riforme: Meloni, 'è una priorità, governo forte deve cogliere occasione'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "Credo che questa riforma sia fondamentale e lo dico anche a quelli che dicono che questo è un governo stabile e non è una priorità. Invece lo è proprio perchè questo è un governo stabile e forte e noi abbiamo la responsabilità di cogliere questa occasione e porci il problema di quello che accadrà dopo e di risolvere i problemi strutturali della nazione". Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il Cdm. Ed inoltre "se non fossimo il governo politico che siamo non avremmo la responsabilità di realizzare il nostro programma e noi vogliamo realizzarlo".