Riforme, Meloni: "Vorrei arrivare a prossime elezioni con premierato"

Roma, 9 gen. (askanews) – “Le tempistiche non dipendono da me. Il mio intento è andare avanti con le riforme con determinazione e velocità. Poi sono riforme costituzionali con tempistiche ampie”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa “di fine anno” a Palazzo Chigi.

“Ho promesso che avrei consegnato un’Italia migliore di quella che avevo trovato, e penso che siano tutte riforme necessarie”. L’eventuale riforma della legge elettorale “dipende” dall’approvazione o meno in questa legislatura della riforma del premierato. “Vorrei arrivare alle prossime elezioni con la riforma del premierato approvata e in questo caso la legge elettorale deve essere tarata sul premierato” ha aggiunto.

Le legge elettorale, ha precisato, “è materia soprattutto di competenza parlamentare”. E ha aggiunto: “Se il premierato non dovesse arrivare in tempo, cosa che non auspico, allora ci si interrogherà se l’attuale legge elettorale sia la migliore oppure no”.