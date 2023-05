Riforme: Morassut, 'elezione diretta premier non è pericolosa, Schlein può battere Meloni'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - “Le elezioni in Turchia risvegliano la speranza di una svolta politica in uno dei Paesi più importanti nel contesto mondiale e non solo euromediterraneo. Il 98% dei turchi si è recato al voto nonostante l’esistenza di un regime autoritario o di u...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Le elezioni in Turchia risvegliano la speranza di una svolta politica in uno dei Paesi più importanti nel contesto mondiale e non solo euromediterraneo. Il 98% dei turchi si è recato al voto nonostante l’esistenza di un regime autoritario o di una ‘Democratura’, come oggi si dice. Tutto questo introduce riflessioni profonde anche per noi, in Italia. L’elezione diretta del capo del Governo è davvero così pericolosa e inquietante? In Italia la democrazia è stanca e il parlamentarismo infiacchito. Governi che vivono di decreti e fiducie e un Parlamento che discute di quasi nulla, con equilibri perennemente instabili”. Lo afferma il deputato del Pd Roberto Morassut.

“Occorre trovare la strada di una democrazia più efficiente e decidente -aggiunge- con i giusti contrappesi parlamentari. Credo che il Pd debba porsi questo nodo irrisolto da decenni. E non sia giusto chiudersi nella difesa di scuola dell’esistente. Un no secco va posto sull’autonomia differenziata, invece. Senza mediazioni. Mettendo in campo una nostra idea di riforma del regionalismo e le macroregioni. Un modo per spaccare la destra, senza avere paura di una qualche forma di elezione diretta. Anche perché se si votasse domani, credo che Elly Schlein batterebbe Giorgia Meloni”.