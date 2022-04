Riforme: nuova riunione maggioranza, avanti su abolizione Cnel e poteri Roma Capitale

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – La seconda riunione di maggioranza organizzata dal ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà sul tema delle riforme si è conclusa. Dal confronto è emersa la disponibilità delle forze di maggioranza a proseguire il percorso di alcune riforme che sono già in fase avanzata come quella sull’insularità, quella che riguarda l’inserimento dello sport in Costituzione e l’abolizione del Cnel: quest’ultima, pur licenziata dalla Commissione, deve ancora essere approvata in prima lettura, ma su di essa si è registrata la disponibilità dei gruppi ad andare avanti attraverso un approfondimento.

Anche sulla riforma che riguarda i poteri di Roma Capitale c’è stata l’apertura di tutte le forze di maggioranza, che si sono comunque riservati ulteriori valutazioni. Sulla riforma Fornaro (Modifica all’articolo 57 della Costituzione in materia di base territoriale per l’elezione del Senati della Repubblica) c’è stata ampia discussione e anche qui la decisione è stata quella di svolgere un ulteriore approfondimento. Il terzo incontro ci sarà la settimana prossima e riguarderà le riforme ordinarie.

Anche in questa riunione il clima è stato costruttivo, pur nelle rispettive differenze di valutazione sulle proposte esaminate, riferiscono fonti del ministero capitanato da D'Incà.