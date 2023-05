Riforme: Orlando (Pd), 'l'impressione è che si stia cercando di spostare l'attenzione'

Roma, 11 mag (Adnkronos) - "Non c'è la proposta, non c'è certezza rispetto al percorso. L'impresisone di fondo è che si stia cercando di spostare l'attenzione da altri temi, che sono quelli di natura economica e sociale. Se si fosse così determina...

Roma, 11 mag (Adnkronos) – "Non c'è la proposta, non c'è certezza rispetto al percorso. L'impresisone di fondo è che si stia cercando di spostare l'attenzione da altri temi, che sono quelli di natura economica e sociale. Se si fosse così determinati e convinti l'impostazione sarebbe più chiara, invece non c'è nulla". Lo ha detto Andrea Orlando, del Pd, a SkyTg24 parlando di riforme.

"Nel merito, la storia del nostro Paese è legata a una centralita del Parlamento" e "Germania e Spagna sono sistemi sui quali si può assolutamente riflettere", ha aggiunto Orlando.