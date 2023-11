Riforme: Parrini, 'ddl al Senato perché Meloni non si fida di alleati, testo comunque pericoloso'

Riforme: Parrini, 'ddl al Senato perché Meloni non si fida di all...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Meloni ha fatto una scelta precisa. Al Senato sia il presidente d’Aula che il presidente della prima commissione sono di Fdi, alla Camera sono uno della Lega e uno di Forza Italia. Non c’è fiducia negli alleati e quindi non ha esitato a fare loro uno sgarbo. Comunque, indipendentemente dal fatto che parta dal Senato o dalla Camera, la riforma costituzionale della destra che prevede il premierato resta pericolosa per gli equilibri costituzionali ed estremamente pasticciata”. Lo ha affermato a Rai Parlamento il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.