Riforme, primo incontro tra Meloni e Schlein: Pd contrario all'elezione diretta

Oggi, martedì 9 Maggio, è una dei giorni più importanti dei primi mesi di governo Meloni. La leader di Fratelli d’Italia è pronta ad incontrare le opposizioni a Montecitorio per discutere delle Riforme istituzionali. Se anche nella maggioranza le posizioni sul presidenzialismo (o meglio, su come proporlo) non sono del tutto allineate, qualcuno tra i partiti non al governo è decisamente contrario al tema.

Riforme, l’incontro tra Meloni e Schlein: Pd contrario all’elezione diretta

Sarà l’ultimo incontro fissato per oggi, ma probabilmente è anche il più atteso. Quello che avverrà dopo le 18:30 del pomeriggio sarà anche il primo confronto vero tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La nuova segretaria del Pd ha rilanciato il suo partito, ora certamente il secondo nel nostro Paese, ed è pronta a dare battaglia alla maggioranza sul tema del presidenzialismo.

Quali sono le proposte del Partito democratico

Il primo punto è chiaro: il Partito democratico è fermamente contrario ad ogni forma di elezione diretta. Ma non solo, Schlein andra’ all’incontro con una proposta: un’apertura verso l’ipotesi di cancellierato, con un pacchetto di norme che comprende anche la sfiducia costruttiva. Il Pd, però, è convinto che ci possa essere un dialogo costruttivo. L’idea è quella di lavorare insieme: “Ci confronteremo sui temi e porteremo una posizione ma la convocazione non sia un modo per distrarre l’attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr.”