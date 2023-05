Riforme: Renzi, 'con Sindaco d'Italia decidono elettori, non manovre di palazzo'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La discussione sulle riforme è una cosa seria e chi dice che non sono importanti non si rende conto di quanto sono importanti. L'Ulivo di Prodi mise le riforme al primo punto" del programma. Così Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno s...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – "La discussione sulle riforme è una cosa seria e chi dice che non sono importanti non si rende conto di quanto sono importanti. L'Ulivo di Prodi mise le riforme al primo punto" del programma. Così Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno su Rai1. Il leader Iv quindi torna sul modello del Sindaco d'Italia: con quel modello "decide il cittadino e non manovre di palazzo, è un modello che funzionato con i sindaci. M5S e Pd invece non vogliono alcun tipo di elezione diretta e propongono correttivi come la sfiducia costruttiva".