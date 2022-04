Riforme: Renzi, 'riflettere su presidenzialismo, in gioco futuro modello democrazia'**

Roma, 13 apr (Adnkronos) – "Come si tiene insieme un grande dibattito democratico con il fatto che oggi al voto non corrisponde un cambio di governo? Questa legislatura è nata sul sovranismo e l'antieuropeismo e finisce con l'ex capo della Bce presidente del Consiglio e tre maggioranze diverse.

Noi siamo stati parte di tutto questo, i protagonisti, ma ci chiediamo se può continuare un modello in cui al voto non corrisponde una conseguenza sull'esecutivo". Lo ha detto Matteo Renzi introducendo il convegno sul presidenzialismo organizzato da Italia viva in Senato.

"L'idea del presidenzialismo e del sindaco d'Italia è un elemento su cui vogliamo riflettere. Inseriamo questa discussione sulla vicenda ucraina, che apre spazi di riflessione. Noi siamo capaci di fare proposte anche su temi complicati.

Vogliamo riflettere sul fatto che la politica è una cosa seria, i populisti li lasciamo ad altri", ha sottolineato il leader di Iv.