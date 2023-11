Riforme: Renzi, 'sì elezione diretta ma no a pasticci'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Io sono sulla stessa posizione di sempre: io sono per l'elezione diretta del premier e anche del presidente della commissione europea. Quindi su questa vicenda, gli unici che non hanno cambiato opinione siamo noi. Il problema è che questa riforma non dev...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Io sono sulla stessa posizione di sempre: io sono per l'elezione diretta del premier e anche del presidente della commissione europea. Quindi su questa vicenda, gli unici che non hanno cambiato opinione siamo noi. Il problema è che questa riforma non deve essere pasticciata: possibile che c'è l'elezione diretta del presidente e questo non può nominare e revocare i ministri? Con la riforma Casellati – un pasticcio – continuerà a non poterlo fare". Così Matteo Renzi a Rainews24.