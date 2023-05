Riforme: Ricciardi (Pd), 'no forzature, grave se a colpi di maggioranza&...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Noi andiamo a leggere le carte e vedere qual è la proposta perché è giusto che sia così. Ma sia chiaro che le riforme costituzionali e la modifica degli assetti si fa giocando dalla stessa parte. Non accetteremo forzature. Non pensino di c...