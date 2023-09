Riforme: Rosato (Iv), 'da vedere ddl premierato, superare bicameralismo e tutelare Colle'

Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Sul premierato vorrei prima vedere questo disegno di legge. Perché ne sentiamo parlare, abbiamo visto bozze smentite, ma poi siamo ancora lì." Così Ettore Rosato, deputato di Italia viva, in un'intervista a Il Dubbio. "È chiaro che per quanto mi riguarda, un meccanismo che consenta l’individuazione precisa di chi avrà la responsabilità di governo aiuterebbe a migliorare il nostro sistema istituzionale, ma servono tre cose: non intaccare l’autorevolezza del presidente della Repubblica, superare il bicameralismo paritario e, suggerisco, l’inserimento di un meccanismo di sfiducia costruttiva che nell’ambito della stessa maggioranza garantisca il sistema parlamentare del nostro Paese".

Per quanto riguarda, poi, la riforma della giustizia, Rosato dice che "possiamo dare il nostro contributo. Non solo con una funzione di mediazione ma anche con una funzione di stimolo. Perché non abbiamo più tempo da perdere. E dobbiamo anche evitare di fare passi indietro come purtroppo mi sembra il ministro stia facendo sulla valutazione dei magistrati. Lo ha denunciato bene il collega Enrico Costa". "Il bonus facciate e il superbonus 110 sono stati fatti male – prosegue -, senza tetti di spesa per lo Stato, e i danni si vedono. Certo, però non si può lasciare per errori dello Stato nei guai gli imprenditori che hanno utilizzato una disposizione di legge. Quindi ora bisogna trovare soluzioni, nella consapevolezza che sono temi molto complessi".

Sul salario, conclude poi, il deputato renziano pensa "che i salari da fame siano un tema reale, ma non è un dibattito da università: vediamo che cosa proporrà il governo e proviamo a dare il nostro contributo per mettere a terra una misura efficace".