Riforme, Salvini: è ora di scegliere, governi stabili e autonomia

Roma, 9 mag. (askanews) – “È nostro dovere ascoltare tutti ma poi decidere. Da ministro delle Infrastrutture sto sbloccando cantieri in tutta Italia, fermi da anni. Anche sulle riforme, dare ai cittadini la possibilità di eleggere un governo e una maggioranza di governo senza cambi di poltrone e di casacca per cinque anni, insieme all’autonomia, renderà l’Italia finalmente un Paese moderno, efficiente e più stabile”. Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video.