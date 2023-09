Riforme: Schlein, 'cancellierato? Immaginiamo modello italiano'

Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Siamo per studiare a fondo alcuni elementi di altri modelli, però per immaginare un modello italiano". Così Elly Schlein, parlando con i giornalisti in Transatlantico, sulla proposta di Carlo Calenda per un confronto tra le opposizioni su cancelli...

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Siamo per studiare a fondo alcuni elementi di altri modelli, però per immaginare un modello italiano". Così Elly Schlein, parlando con i giornalisti in Transatlantico, sulla proposta di Carlo Calenda per un confronto tra le opposizioni su cancellierato e legge elettorale.

"La sfiducia costruttiva è presente nel modello tedesco come in quello spagnolo. Siamo invece contrari all'indebolimento delle prerogative del presidente della Repubblica, che è l'istituzione che in anni di difficile navigazione per questo Paese ha garantito la credibilità internazionale e la stabilità dell'Italia".