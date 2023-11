Riforme: Schlein, 'dietro slogan 'decidi tu' c'è un gigantesco 'decido io per voi''

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Dietro lo slogan decidi tu c'è un gigantesco decido io per voi". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. "Lo dicono che vogliono dare più potere ai cittadini. Non c'è bisogno di cambiare la Costituzione. Basta cambia...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Dietro lo slogan decidi tu c'è un gigantesco decido io per voi". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. "Lo dicono che vogliono dare più potere ai cittadini. Non c'è bisogno di cambiare la Costituzione. Basta cambiare la legge elettorale" cancellando le liste bloccate. "Ma questa proposta che abbiamo portato a Meloni, lei non l'ha considerata perchè vuole scegliere lei chi entra in Parlamento".