Riforme, Schlein: il Presidente della Repubblica non si tocca

Roma, 9 mag. (askanews) – “Questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al termine dell’incontro a Montecitorio della delegazione dem con il Governo nel quadro dei colloqui con le opposizioni promossi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul tema delle riforme istituzionali.

Elencando le priorità che il Pd vede in questo momento, Schlein ha citato “lavoro, sanità pubblica, attuazione del Pnrr, clima, giovani che non riescono a permettersi una casa. Ci sentiamo vicini a studenti e studentesse che stanno manifestando perché non riescono a trovare casa col caro affitti”.

“Ciò che non vogliamo è l’indebolimento dei pesi e dei contrappesi previsti dalla Costizuione. Per noi non si tocca l’istituzione del Presidente della Repubblica che in questi anni è quella che ha dimostrato maggiore efficacia, a garanzia della stabilità, anche nei momenti più difficili e della credibilità intrnazionale dell’Italia, nel suo ruolo di garante della Costituzione, super partes e di garante della coesione e dell’unità nazionale – ha detto Elly Schlein – nessun uomo o donna forte soli al comando, quindi la forma parlamentare va migliorata ma non abbandonata”.