Riforme: Schlein, 'no a elezione diretta del capo Stato e del premier'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Siamo andati ad incontrare il governo ma siamo andati chiarendo la nostra proposta: noi non siamo disponibili all'elezione diretta del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio perchè crediamo che se c'è stata in questi anni un'istituzione che salvaguardato al credibilità e la stabilità è stata proprio il presidente della Repubblica le cui prerogative non accetteremo vengano intaccate". Così Elly Schlein all'assemblea nazionale di Azione. Il Pd, aggiunge, è disponibile a "rafforzare i poteri del premier" ma non all'elezione diretta.