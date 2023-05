Riforme: Schlein, 'non si tocca il presidente della Repubblica'

Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Non si tocca l'istituzione del presidente della Repubblica, garanzia di stabilità anche nei momenti più difficili. In nessun modo siamo per ridimensionare la figura del presidente della Repubblica a favore di un uomo o una donna sola al comando"...