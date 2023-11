Riforme: Schlein, 'premierato pericoloso, scardina sistema, su Capo Stato bugie'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non hanno preso in considerazione nemmeno una delle proposte che abbiamo portato, hanno proposto invece una riforma pericolosa. Il premierato scardina l'equilibrio dei poteri dello Stato. Un'altra bugia è che non intacchi i poteri del Presidente del...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Non hanno preso in considerazione nemmeno una delle proposte che abbiamo portato, hanno proposto invece una riforma pericolosa. Il premierato scardina l'equilibrio dei poteri dello Stato. Un'altra bugia è che non intacchi i poteri del Presidente della Repubblica, anche un bambino questo lo capisce". Lo dice la segreteria Elly Schlein a 'In mezz'ora'.

"Noi abbiamo portato delle proposte al tavolo del governo, l'unica volta che ci ha convocati, che andavano a rafforzare la stabilità dell'esecutivo, abbiamo proposto la sfiducia costruttiva. Abbiamo proposto di rafforzare la rappresentanza" mentre invece "saremo chiamati ad acclamare un capo. Se vogliamo dare più peso al voto dei cittadini il Pd ha chiesto di cambiare questa pessima legge elettorale, togliamo le liste bloccate e facciamo di nuovo scegliere i rappresentanti ai cittadini".

"Questo – per Schlein – non interessa perché guidano tutti dei partiti personali e si tengono strette le liste bloccate che permette loro di scegliere chi entra in parlamento e quindi saranno fedeli al capo di partito".