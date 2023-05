Riforme: Schlein, 'sì a sfiducia costruttiva e basta liste bloccate'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – "Andremo ad ascoltare quello che hanno da dirci perchè siamo stati convocati. E poi porteremo alcune nostre proposte che vanno nella direzione di tenere insieme un rafforzamento della stabilità ma anche della rappresentanza". Così Elly Schlein al Tg3.

"Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale: basta con i listini bloccati. E poi per rafforzare la stabilità si può pensare alla sfiducia costruttiva così come rafforzare gli istituti referendari, le leggi di iniziativa popolare".