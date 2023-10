Riforme: stop a nuovi senatori a vita in testo su premierato (2)

(Adnkronos) - Per Fdi lo stop ai senatori a vita è una misura tra l'altro inattaccabile. "E' sempre stata una cosa che abbiamo pensato - si ragiona in via della Scrofa - e sarebbe anche istituzionalmente inattaccabile perché adesso, se dovessimo procedere a nomina, sareb...

(Adnkronos) – Per Fdi lo stop ai senatori a vita è una misura tra l'altro inattaccabile. "E' sempre stata una cosa che abbiamo pensato – si ragiona in via della Scrofa – e sarebbe anche istituzionalmente inattaccabile perché adesso, se dovessimo procedere a nomina, sarebbero chiaramente per riequilibrare con nomine a noi più vicine rispetto a quelle del passato. Rinunciando c’è un chiaro segnale che non è battaglia politica, ma una questione meramente istituzionale”.