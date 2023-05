Riforme, Unterberger (Svp): sì a più stabilità, no a presidenzialismo

Roma, 9 mag. (askanews) – “Noi abbiamo detto alla presidente che condividiamo in pieno il suo obiettivo di dare più stabilità al sistema politico italiano, se sia il premierato o come in Germania la ‘sfiducia costruttiva’ si può discutere, l’unico punto su cui siamo molto scettici è il presidenzialismo. Soprattutto per noi autonomisti e minoranze linguistiche la figura del presidente della Repubblica è molto importante perché ci garantisce che vengano rispettate le regole e anche i nostri diritti costituzionalmente garantiti. Penso che l’Italia abbia bisogno di una figura come ora è Mattarella, che è un arbitro in certe situazioni di crisi”.

Lo ha detto Julia Unterberger, Svp, al termine del colloquio sulle riforme a Montecitorio con la premier Giorgia Meloni.