Riforme: verso incontro domani Meloni-Fdi alle 15.30

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi domani alle 15.30 l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e i vertici di Fdi, per fare il punto sulle riforme e, più in generale, sul lavoro da portare avanti da qui ai prossimi mesi. All'appuntamento -che non viene confermato da Palazzo Chigi e che, con ogni probabilità, potrebbe tenersi negli uffici del partito a Montecitorio – dovrebbero prendere parte i due capigruppo di Camera e Senato Tommaso Foti e Lucio Malan, il presidente della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama Alberto Balboni e il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani. Difficile che intervenga anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che già in passato ha preso parte ad appuntamenti di partito incurante delle polemiche: domani mattina è atteso a Venezia per un appuntamento istituzionale.