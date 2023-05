Riforme: Violante, 'io suggeritore Meloni? No'

Roma, 14 mag (Adnkronos) – Violante suggeritore di FdI e della Meloni? "No", risponde lo stesso ex presidente della Camera a Mezz'ora in più.

Sulle riforme "non c'è nessuna proposta, lo ha detto la presidente del Consiglio. Se uno vuole fare una riforma deve dire come la vuole fare, nessuna riforma istituzionale è scollegata da legge elettorale. Abbiamo tre ipotesi: presidenzialismo, semi presidenzialismo e premierato. Quello che non ha nessun Paese al mondo è il premier eletto, lo aveva Israele e lo hanno tolto", ha spiegato Violante.